Мотузяник: Эпицентром боевых действий на Мариупольском направлении остаются Широкино и Водяное

28.01.2017, 15:32

Боевые действия на Мариупольском направлении в очередной раз переместились на юг. "Эпицентром боевых действий остаются украинские рубежи обороны в Широкином и Водяном. Оккупанты держат тяжелое вооружение на линии фронта и активно им пользуются. В частности, артиллерию противник использовал трижды - два раза против защитников Водяного и один раз в Широкином", - рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

В Широкином после рассвета боевики открывали огонь из танка. Минометы применяли на юге направления круглосуточно. Наиболее активно - именно в Широкином, где, по подсчетам Генерального штаба ВСУ, боевики выпустили более 70 мин. "На участке фронта Красногоровка - Марьинка, где враг осуществлял массированные атаки украинских позиций сутками ранее, не зафиксировано ни одного случая нарушения тишины", - отметил полковник Мотузяник. Также активными были снайперы боевиков. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики осуществили 34 обстрела, половина которых - из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, 3 военнослужащих получили ранения.

На Луганском направлении вчера было гораздо спокойнее, чем сутками ранее. Боевики продолжали широко обстреливать украинские позиции в Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы. При этом они почти не использовали тяжелое вооружение. "Исключением был участок фронта вблизи Попасной, где после обеда боевики выпустили более 25 минометных мин в сторону наших защитников", - отметил полковник Мотузяник. На востоке направления, а именно в Станице Луганской, состоялась одна вооруженная провокация боевиков с использованием гранатометов. Всего вчера на Луганском направлении произошло 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Четыре из них были минометными.

На Донецком направлении боевая обстановка остается сложной. В очередной раз расширилась география боевых действий. "Опять неспокойно на Светлодарской дуге и в районе Донецкого аэропорта. В общем, тяжелое вооружение бандформирования использовали вдоль всей линии фронта", - отметил спикер МОУ по вопросам АТО. Наиболее активно - в Авдеевской промзоне, где за сутки, в течение четырех обстрелов украинских позиций, боевики выпустили более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 обстрелов со стороны боевиков, 7 - из тяжелого вооружения.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезде к временно неконтролируемой территории последовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. "Более 500 тонн строительных материалов от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, а также 115 тонн продуктов питания от Миссии Международного комитета "Красного Креста" получили жители временно оккупированных районов областей на востоке Украины", - рассказал полковник Александр Мотузяник.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.