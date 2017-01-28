Подозреваемого в убийстве в Овидиополе нашли повешенным в СИЗО

28.01.2017, 15:35

Подозреваемый в убийстве женщины и ее двухлетней дочери в Овидиополе покончил с собой в одесском СИЗО. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый Дмитрий Погорелов повесился в своей камере сегодня, 28 января, утром.

29 декабря в Овидиополе мужчина поджег частный дом после совершенного в нем двойного убийства. В доме были найдены обезглавленные тела 42-летней женщины и двухлетнего ребенка.

Досудебное расследование осуществлялось по п.1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.