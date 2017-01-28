В состав ВМС ВСУ приняли два малых бронированных артиллерийских катера типа "Гюрза"

28.01.2017, 15:36

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины продолжают наращивать боевые возможности. В состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины приняли два малых бронированных артиллерийских катера типа "Гюрза" - "Бердянск" и "Аккерман". Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"За прошлый год украинские ВМС возобновили готовность и обеспечили выполнение задач воинскими частями в составе оперативно-тактических группировок "Мариуполь" и "Юг", - отметил полковник Гуцуляк. 2017 год определен годом Военно-Морских сил ВСУ, вопросы обновления флота и наращивание его возможностей должно стать приоритетом в деятельности Генерального штаба Комитета реформ.

С участием специалистов США на базе ВМС создается государственная интегрированная информационная система освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и бассейнах рек Днепр и Дунай. "На первом этапе этой работы произойдет интеграция информационных систем ВМС и Государственной пограничной службы Украины в общую интегрированную информационную систему освещения обстановки. После этого до конца текущего года планируется подключить к общей сети все имеющиеся ведомственные системы государства", - рассказал спикер Минобороны.

Также в этом году ВМС проводить подготовку к участию в операции НАТО по поддержанию безопасности на море "Морской страж". Со слов полковника Дмитрия Гуцуляка, в ходе операции украинские ВМС будут проводить мониторинг торгового судоходства в определенных районах Черного моря и обмениваться информацией о незаконной деятельности субъектов морских перевозок с морским командованием НАТО "Нортвуд" в Великобритании. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.