В Петербурге полицейские штурмовали музей "Новороссии"

28.01.2017, 15:42

Ночью 28 января в полицию города Санкт-Петербурга поступило сообщение о массовой драке на улице Декабристов, один из участников которой стрелял в воздух из травматического пистолета. Предпринимая попытку задержать нарушителей спокойствия, полицейский получил огнестрельное ранение - стрельба произошла в помещении "музея Новороссии", подтвердили в официальной группе музея "ВКонтакте".

По данным СК по Петербургу, после того, как поступило сообщение о массовой драке на улице Декабристов, на место предполагаемого происшествия прибыли полицейские. Однако участники драки скрылись в подвальном помещении "музея Новороссии". Полицейские начали взламывать дверь, тогда один из злоумышленников выстрелил через нее из охотничьего ружья. Полицейский получил ранение картечью.

В настоящее время он госпитализирован, угрозы для жизни нет.

Стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "Росбалт".