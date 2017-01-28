ОБСЕ: Большинство нарушений на прошлой неделе состоялась в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт

28.01.2017, 15:44

Подавляющее большинство нарушений на прошлой неделе состоялась в пределах треугольника Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт. Это 45% от общего количества. Об этом сообщил во время скайп-включения из Соледара Донецкой области Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Наблюдатели ОБСЕ в течение 10-дневного визита проинспектировали линию столкновения от Азовского моря до Луганска. "20% - в районах к югу, юго-востоку и востоку от Светлодарска, 15% - в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя и 5% - в западных районах Луганской области", - конкретизировал Хуг. Некоторые из 84 случаев нарушений режима прекращения огня зафиксированы ночью на прошлой неделе в пределах участка разведения сил и средств. 5% от общего количества режима прекращения огня, зафиксированных на Донбассе на прошлой неделе, состоялись в Станично-Луганском направлении.

В Луганской области наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине зафиксировали резкое увеличение количества жертв среди гражданского населения за последние две недели. Александр Хуг отметил, что ВСУ выразили готовность устранить мины и другие препятствия вдоль дороги Пикузы-Мариуполь. "Я также получил подобные заверения от старшего по рангу члена так называемой "ДНР". Он пообещал, что работы по разминированию будут проведены вдоль этой дороги в течение 3 дней", - отметил Александр Хуг. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.