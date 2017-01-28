Аваков: За получение 432 тысяч гривен "отката" задержаны руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат"

28.01.2017, 15:51

Заместителя руководителя государственного специализированного предприятия задержали сотрудники Департамента защиты национальной экономики полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения КОРД. Об этом сообщил 27 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, руководители получили денежное "вознаграждение" за победу предприятия в тендерных торгах в сфере поставок горючего.

"Чиновники не только гарантировали одной из коммерческих структур победу в конкурсных торгах, но и пообещали завысить стоимость дизтоплива после их проведения", - отметил глава МВД.

Арсен Аваков сообщил, что сейчас проводятся мероприятия по задержанию руководителя ГСП "Чернобыльский спецкомбинат".

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.