Гибридная армия штурмует позиции сил АТО у Авдеевской промзоны

29.01.2017, 12:24

Российско-оккупационные войска штурмуют позиции сил антитеррористической операции в районе Авдеевской промзоны, среди украинских бойцов есть потери. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско- оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций, противник начал штурмовые действия", - рассказали в штабе.

Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери.

В штабе добавили, что провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей.

"В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - сообщили в пресс-центре.

За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Один военный ранен. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.