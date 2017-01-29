В латвийской акватории зафиксировали российский корабль

29.01.2017, 12:26

Российский военный корабль зафиксирован в нескольких километрах от территориальных вод Латвии. Об этом сообщается на странице Twitter Вооруженных сил Латвии.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод 28 января было обнаружено присутствие российского корабля класса "Бира", - отмечается в сообщении.

Ранее в министерстве обороны Латвии отмечали, что военные самолеты и корабли РФ приближались к границам страны в 2016 году 209 раз, в 2015 году - более 270 раз.

Напомним, что ранее Латвия оградилась от российских мигрантов забором, также ранее Латвия заявляла о двух российских кораблях возле границы. Об этом сообщают Подробности.ua.