Великобритания и Турция разработают новый истребитель

29.01.2017, 13:11

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе официального визита в Турцию воздержалась на пресс-конференции от комментариев по поводу решения новой администрации США о временной приостановке приёма беженцев: "За политику Соединённых Штатов в отношении беженцев отвечают Соединённые Штаты.

А Соединённое Королевство отвечает за свою политику в отношении беженцев. В рамках этой политики предусмотрена возможность принятия в стране сирийских беженцев, в особенности наиболее уязвимых из них, а также предоставление серьёзной финансовой поддержки беженцам, находящимся в странах, граничащих с Сирией".

"Нельзя игнорировать эту проблему, нельзя терять к ней внимания. - отметил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. - Невозможно решить её, возведя ещё более высокие стены. Решением будет расширение сотрудничества и проявление доброй воли".

Турция и Великобритания договорились об усилении кооперации в оборонной отрасли, подписав контракт на сумму более 125 миллионов долларов. Речь идёт о проекте по разработке нового истребителя для турецких ВВС. Кроме того, поставлена цель довести обоюдный торговый оборот с 15,5 до 20 миллиардов долларов в год. Об этом сообщает EuroNews.