Военные РФ в Донбассе расстреляли мешавшего им сбежать офицера

29.01.2017, 13:14

Трое военнослужащих Российской Федерации в Донбассе расстреляли офицера, который пытался помешать им дезертировать.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В соединениях и воинских частях российских оккупационных войск разведка продолжает фиксировать случаи самовольного оставления подразделения, которые связаны с нежеланием участвовать в боевых действиях, и небоевых потерь.

"28 января три военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ с оружием самовольно оставили боевые позиции и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать", - говорится в сообщении.

Главари боевиков организовало поиск дезертиров.

Убийство офицера боевики в докладе трактовали как потерю во время "обстрела передовых позиций силами АТО".

За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Один военный ранен. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.