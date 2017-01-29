Блокада оккупированного Донбасса: организаторы собираются заблокировать Станицу Луганскую

29.01.2017, 13:16

Организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую до конца недели.

Об этом заявил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской обл., второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

"Мы планируем перекрыть все проходы к Луганской и Донецкой областям. Судя по развитию событий, нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов в меру", - сказал он.

При этом Виногородский отметил, что местная власть осведомлена о планах организаторов блокады.

"Мы поставили в известность местную власть в декабре 2016 года. Они знают, где мы находимся, и у них есть возможность получать информацию из первых рук", - сообщил он.

Также он отметил, что основные силы составляют ветераны АТО.

На вопрос о том, как происходит финансирование блокпостов, Виногородский рассказал: "На сегодня с нами работает около 12 волонтерских групп, и это количество расширяется. Плюс к нам регулярно приезжают местные жители, которые нам помогают".

25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыли дорогу Луганск - Попасная. Об этом сообщает УНИАН.