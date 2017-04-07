Порошенко провел встречу с молодыми украинскими учеными

07.04.2017, 16:05

Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными. Глава государства подписал распоряжение "О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2017 год".

"По моему мнению, это важное поощрение активного участия молодых ученых в реализации государственной политики, и уверен в том, что будущее страны в ваших руках. И ваш ум поведет страну дальше в Европу", - обратился Петр Порошенко к присутствующим на встрече.



Глава государства убежден, что молодые украинские ученые будут представителями Украины в будущей Европе. Он также отметил важность государственной поддержки молодых ученых.



По словам Петра Порошенко, в ближайшее время будет подписан Указ о праздновании 100-летия Национальной Академии наук Украины: "Сам факт ее создания уже тогда был мощной революционным событием". Он также отметил важность памяти украинского академика Владимира Вернадского.



Президент подчеркнул, что украинская наука богата не только историей, но и имеет огромный потенциал, который сейчас служит стране. Он напомнил о подписании новой редакции Закона "О научной и научно-технической деятельности", который был разработан с привлечением ведущих специалистов. Согласно закону, правительство утвердило решение о создании Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий. "Мне приятно сегодня, в кругу молодых ученых, сообщить, что этот Совет и распределяет бюджетные гранты на финансирование новых, амбициозных и перспективных проектов", - отметил Петр Порошенко.



Президент выразил уверенность, что эти средства должны получить наиболее талантливые и наиболее перспективные ученые и научные коллективы, которые смогут обеспечить инновационные преобразования, обновление научной сферы на демократических началах.



Глава государства также сообщил, что с президентом НАН Украины Борисом Патоном договорились об обсуждении вопроса реформирования академии и обеспечение приоритетности развития наиболее перспективных направлений.



В свою очередь, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский поблагодарил Президента за решение о грантовой поддержке молодых ученых и за внимание, которое он уделяет украинской науке, одаренной ученической молодежи и молодым ученым.



"Эти события являются ярким свидетельством того, что, несмотря на все объективные экономические трудности, государство и лично Президент Украины проявляют особое внимание к молодым талантам, которых с уверенностью можно отнести к национальному достоянию нашего государства", - сказал Леонид Губерский.

Инф. официального сайта Президента Украины.