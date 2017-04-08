08.04.2017, 13:35

Умер советский космонавт Георгий Гречко. Ему было 85 лет.

Гречко совершил три космических полёта: первый в 1975 году, второй - в 1977 году и третий - в 1985 году.

С 1986 года он работал в Институте физики биосферы Российской академии наук - сначала в качестве космонавта-исследователя, а затем - научным сотрудником. Был доктором физико-математическим наук.

С 1977 по 1990 год Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир". Являлся вице-президентом ОТП-Банка. Об этом сообщает "Радио Свобода".