Зонд "Кассини" вышел на связь и прислал фотографии Сатурна

27.04.2017, 16:06

Ученые НАСА получили сигнал от космического зонда "Кассини", который днем приблизился к атмосфере Сатурна на рекордно короткую дистанцию и нырнул в кольца планеты.

Зонд успешно завершил первое из запланированных 22 сближений с атмосферой, в ходе которого связь с "Кассини" была временно утеряна, и прислал на Землю первые фотографии.

С каждым из следующих пролетов, которые, как ожидается, будут проходить следующие пять месяцев, "Кассини" будет продвигаться все ближе к поверхности планеты, дойдя в итоге до внутреннего, ближайшего к Сатурну кольца.

Ожидается, что в результате миссии зонд пришлет на Землю фотографии беспрецедентного качества, а также данные, которые помогут дать ответы на множество до сих пор не разрешенных вопросов об истории этой планеты.

Столкновение даже с крохотными частицами на такой скорости (а в кольцах вращаются мелкие осколки льда и породы) может оказаться губительным для космического аппарата.

И хотя аналитики полагают, что шансы подобного столкновения невелики, специалисты по управлению полетом хотели избежать даже малейшего риска, поэтому в ходе маневра зонд использовал в качестве щита свою большую антенну. Именно поэтому во время прыжка антенна была отвернута от Земли, и радиоконтакт с "Кассини" был потерян.

Зонд совершит еще 21 подобный прыжок, после чего войдет в плотные слои атмосферы Сатурна. На этом миссию "Кассини" придется завершить, так как к тому времени на его борту практически не останется горючего.

Одна из главных задач миссии - определить массу и, соответственно, возраст колец Сатурна. Чем больше их масса, тем выше шанс, что они существуют с глубокой древности - возможно, даже сформировались одновременно с появлением самого Сатурна.

Согласно одной из теорий, возраст колец может быть совсем небольшим, так как они могут быть останками кометы, которая слишком близко подошла к Сатурну и была разорвана его гравитационным полем на бесчисленные фрагменты. Об этом сообщает BBC Украинская служба.