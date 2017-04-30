Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 прошел наземное испытание

30.04.2017, 12:43

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600, разработанный китайскими конструкторами, успешно прошел наземное испытание. Об этом сообщает издание Sina со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).

AG600 предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета достигает 4,5 тыс. км, максимальная продолжительность - 12 часов.

Длина самолета составляет 36,9 м, размах крыльев - 38,8 м. За 20 секунд AG600 способен набирать до 12 т воды и выполнить в общей сложности сброс до 370 т жидкости без дозаправки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.