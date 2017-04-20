К МКС стартовали космонавт из России и астронавт из США

20.04.2017, 13:21

Модернизированный корабль "Союз" отправился к Международной космической станции. На его борту впервые за много лет находятся всего два члена экипажа.

Российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер отправились на Международную космическую станцию (МКС). Их транспортный корабль "Союз" стартовал с космодрома Байконур в четверг, 20 апреля, в 10.13 МСК, сообщает Роскосмос. Полет на МКС займет около шести часов.

Впервые за много лет на Международную космическую станцию вылетел сокращенный экипаж: из трех мест в российском космическом корабле заняты всего два. На месте, предусмотренном для третьего члена экипажа, находится груз продовольствия весом 70 килограммов.

В Роскосмосе это обстоятельство объяснили экономией средств: агентству не удалось оперативно найти иностранного астронавта на вакантное место в "Союзе".

Миссия Юрчихина и Фишера продлится почти полгода - 136 суток. В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Новицкий, американка Пегги Уитсон и француз Тома Песке. Об этом сообщает Deutsche Welle.