Китай запустил первый беспилотный грузовой космический корабль

20.04.2017, 16:59

Китай 20 апреля запустил свой первый беспилотный грузовой космический корабль, сообщает "Радио свобода", ссылаясь на официальные китайские СМИ.

По сообщению, космический аппарат "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль") взлетел в 11:41 по Гринвичу (14:41 по времени Киева) с островной провинции Хайнань.

Орбитальный грузовик должен стыковаться с китайской космической лабораторией "Тяньгун-2" ("Небесный дворец"), где в прошлом году два китайских космонавта провели месяц - это был самый длинный для китайской космонавтики пилотируемый полет.

Миссия "Тяньчжоу-1" создаст "важную технологическую основу" для создания постоянно пилотируемой космической станции к 2022 году, сообщает информагентство "Синьхуа".

Китай провел свои первые пилотируемые космические миссии в 2003 году, а через 10 лет отправил на Луну аппарат Yutu, который имел серьезные технические проблемы. Об этом сообщает УНИАН.