"Украинский органический кластер" объединил производителей органических продуктов со всей Украины

08.04.2017, 10:11

Украинские органические продукты должны найти своего внутреннего потребителя. Сейчас 95% такого органического сырья экспортируется. Именно с целью развития отрасли создали "Украинский органический кластер". Об этом во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщила директор Общественного союза "Украинский органический кластер" Татьяна Яблонская. Производители с практически всей Украины приехали на учредительную конференцию кластера.

Участие в конференции приняли 56 участников, большая часть - сертифицированные производители. Это производители зерновых, масличных культур, молочной продукции, мяса, яиц, овощей, фруктов, поставщики услуг в агросекторе. "Практически вся потребительская корзина украинского гражданина наполнена органическими продуктами", - констатировала Татьяна Яблонская. Нужно изменить мнение людей о том, что органическое стоит дорого, и распространять информацию о пользе таких продуктов.

Мероприятия в рамках конференции проходили при поддержке канадского проекта ПРОМИС - проекта канадских муниципалитетов, которые реализуются в Украине и активно поддерживаются правительством Канады. "Свою деятельность проект распространяет на 16 городов в Украине - в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской и Полтавской областях. В каждой области мы работаем в 4 городах", - рассказал старший менеджер канадского проекта Валерий Кокотов. Во время работы с представителями малого и среднего бизнеса выявили много перспектив в области переработки сельскохозяйственной продукции. "Есть города, которые готовы полностью работать в органике… На реализацию проектов развития малого и среднего предпринимательства в наших городах у нас предусмотрено по 100 тысяч канадских долларов для каждого из городов", - отметил Валерий Кокотов.

"Кластер мы видим как взаимодействие власти, науки и бизнеса. Конечно, драйвером органического кластера должен быть бизнес", - отметила Мария Махновец, проектный менеджер Общественной союза "Украинский органический кластер".

"Органический рынок в Украине только начинает развиваться. Наиболее активно - последние 5-6 лет", - отметила Татьяна Сытник, руководитель сообщества "Насіннєва скарбниця". Отрасль требует развития инфраструктуры. Существует много фермерских хозяйств, которые не знают, как выйти на рынок. Благодаря украинскому органическому кластеру малые и средние производители будут знать, к кому обратиться. Также фермеры имеют возможность обращаться в семенные станции, которые сохраняют традиции разных культур. Есть возможности развивать агротуризм.

Гиедриус Багушинкас, директор литовского кластера Литмеа, отметил: "Я вижу хорошие перспективы украинского кластера развиваться… Идея проста - нужно работать целенаправленно". Есть хорошие наработки, и результат будет зависеть от слаженности действий команды. Уполномоченные сторон - Общественного союза "Украинский органический кластер" и литовского кластера Литмеа - Татьяна Яблонская и Гиедриус Багушинкас - подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.