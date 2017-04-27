Украина увеличила экспорт аграрной продукции почти на 40%

27.04.2017, 16:22

Сальдо внешней торговли Украины аграрной продукцией по итогам первого квартала 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выросло на 37,7% и составило $3,5 млрд. Об этом сообщает УКАБ.

Экспорт аграрной продукции в первом квартале 2017 г. составил $4,6 млрд (+ 38,6% к прошлогодним показателям), а импорт - $1,1 млрд (-4% к прошлогодним).

Наибольший рост экспорта наблюдался в сегментах растениеводстве, жиров и масел. Экспорт растениеводческой продукции вырос на 35% (+$598,1 млн) - в основном за счет увеличения поставок соевых бобов и кукурузы. Экспорт жиров и масел вырос на 35,6% (+$336,4 млн). Основной наращивания поставок, как и в прошлом году, остается подсолнечное масло (+$315,6 млн).

Доля экспорта аграрной продукции в общей структуре экспорта из Украины выросла с 42,6% в первом квартале 2016 г. до 44% в аналогичном периоде 2017 г.

Напротив, по импорту наблюдалось сокращение по всем категориям. В основном сократились закупки продукции растениеводства на 4% (-$19 млн), а именно семян и плодов масличных культур и риса. Также наблюдается сокращение импорта продукции животноводства - на 7% (-$11,8 млн) за счет уменьшения закупок рыбы и сливочного масла.

Доля аграрного импорта в структуре общего импорта Украины сократилась с 13% в первом квартале 2016 г. до 9,8% в первом квартале 2017 г.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2017 г. индекс сельскохозяйственной продукции в Украине снизился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.