Гройсман: Правительство предполагает такую модель рынка земли, которая не позволит передачу ресурсов иностранцам и крупным агрохолдингам

11.04.2017, 14:42

Реформа земельных отношений, предложенная правительством, предполагает создание такой модели рынка земли, которая позволит развивать класс небольших фермерских хозяйств и не позволит передать ресурсы иностранцам и крупным аграрным холдингам, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе пресс-конференции "Год работы правительства".

"У нас не было формата и модели оборота земель. Мы ее предложили. Мы не поддерживаем передачу земли иностранцам и крупным холдингам. И мы будем развивать фермерство", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что в таком формате земельная реформа может быть поддержана в парламенте, поскольку именно такое решение - в интересах граждан Украины.

"Так же, как и пенсионная реформа - она в интересах украинских пенсионеров. Это чрезвычайно важные решения. Так же, как и прозрачная публичная приватизация. Кто будет против этих решений? Только те, кто сидит на потоках", - сказал глава правительства.

Он добавил, что сейчас в коалиции предложения правительства обсуждаются и понимание есть.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.