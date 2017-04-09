ГПЗКУ в 2017 году вложит 138 млн грн в модернизацию элеваторов

09.04.2017, 12:18

Государственная продовольственно-зерновая корпорация в 2017 г. запланировала вложить в модернизацию элеваторов и перерабатывающих предприятий свыше 138 млн грн.

Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО ГПЗКУ Андрей Задирака, сообщает пресс-служба компании.

"В этом году план капитальных инвестиций включает как реализацию новых проектов по реконструкции и техническому переоснащению, так и завершение проектов модернизации, начатых в прошлом году. В частности, в этом году планируем обновить зерносушильное оборудование, модернизировать или частично приобрести авто и вагонные весы, авторазгрузчики, зерноочистительное оборудования, а также обновить технологическое оборудование на перерабатывающих филиалах. Кроме того, часть средств будет направлена на автоматизацию производственных процессов и дальнейшее внедрение системы количественно-качественного учета на наших предприятиях", - отметил Задирака.

"Если в 2015 г. общий объем капитальных инвестиций составил 18 млн грн, то в 2016 г. на модернизацию предприятий было направлено более 116 млн грн", - уточнил он.

ГПЗКУ создана Кабинетом министров Украины в августе 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения- филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,75 млн т зерновых грузов в год.

Ранее сообщалось, что ГПЗКУ по итогам работы в 2016 г. получила чистый доход в сумме 13,1 млрд грн, что почти на 700 млн грн больше чем в 2015 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.