11.04.2017, 16:19

За период внедрения аграрных расписок выдан 101 такой документ, что позволило привлечь сельхозпроизводителям около 846,6 млн. гривен. Инструмент открывает новые возможности для малых и средних фермеров и подтверждает свою эффективность, поэтому ожидается его распространение на всю территорию Украины. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева в Чернигове во время форума "Соглашение об ассоциации с ЕС: новые возможности для малого и среднего бизнеса".

В частности, в сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 гг. с помощью 41 аграрной расписки аграрии привлекли 657,6 миллионов гривен. Сейчас расписки действуют в 8 регионах: в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

"Внедрение аграрных расписок постепенно набирает обороты, открывая аграриям новые возможности для привлечения ресурсов. За время существования такого проекта с 2014 года не было зафиксировано ни одного принудительного взыскания задолженности, поскольку все аграрные расписки добровольно исполнены с наступлением срока исполнения или исполняются. Аграрная расписка - это гибкий и достаточно простой в использовании инструмент, который с каждым разом доказывает свою эффективность", - отметила Елена Ковалева.

Аграрная расписка - это товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства на определенных в нем условиях.

Ключевые особенности аграрных расписок: безусловное обязательство заемщика; залог будущего урожая; регистрация нотариусом в Реестре Аграрных Расписок; быстрая процедура принудительного исполнения.

Типы аграрных расписок: товарная (выплата продукцией); финансовая (выплата деньгами после продажи урожая).

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.