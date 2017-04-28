Украинские агрохолдинги поставили рекорд по капитализации

28.04.2017, 16:58

В первом квартале 2017 г. общая капитализация украинских агрохолдингов, акции которых котируются на зарубежных биржах, достигла наивысшего показателя в 3,16 млрд евро.

В целом, капитализация украинских агрохолдингов увеличилась с 2,64 до 3,06 млрд. евро, рост составил 15,7%.

Отметим, что в первом квартале 2016 г. капитализация украинских агрохолдингов большую часть периода была меньше показателя на начала года. Фактически, к концу квартала она только восстановилась, увеличившись на 0,2%.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2017 г. Украина увеличила экспорт аграрной продукции почти на 40%.

Крупнейшими по капитализации среди украинских агрокомпаний являются Кернел, Мироновский хлебопродукт, Астарта-Киев, Овостар Юнион, Индустриальная молочная компания. МХП листингуется на Лондонской бирже, остальные агрохолдинги - на Варшавской. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.