В Украине проходит Международный форум "Европейская школа молодежного бизнеса и культурных и политических отношений"

08.04.2017, 10:30

Стартовал II Международный форум "Европейская школа молодежного бизнеса и культурных и политических отношений". Он открывает новые возможности для студентов-международников украинских вузов и иностранцев, которые учатся в Украине. "Мы хотим, чтобы студенты-международники имели возможность узнать, как происходят евроинтеграционные процессы", - отметил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре президент Всеукраинского союза "Студент за рубежом" Дмитрий Булаев.

Первую школу провели в 2014 году. Вместе с украинскими студентами Института международных отношений, КНУ им. Т.Г. Шевченко и из региональных вузов кафедр международных отношений, принимали участие студенты из разных стран мира, которые обучаются в Украине. Так же произойдет и в этом году. Главной целью школы является диалог студентов с успешными бизнесменами и дипломатами и перенятие их опыта. Мероприятия будут проходить каждую среду по разным направлениям - культурная дипломатия, бизнес, международные отношения. "5-6 мая мы делаем второй этап форума в городе Брюсселе совместно с Европейским форумом молодежи. Там прочитают мастер-классы депутаты Европарламента… 6 числа мы идем на день открытых дверей в Европарламент", - рассказал о программе мероприятий Дмитрий Булаев.

Андрей Наджос, представитель Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины, убежден, что молодые люди продолжат важные евроинтеграционные процессы после ожидаемой ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Нидерландами. "Все, что мы должны были заложить документально и юридически, мы сделали. У нас начнется очень важный этап имплементации. Поэтому во всем, что вы будете делать в этой программе - ехать в европейские институции, проходить различные мастер-классы, общаться с людьми, я вас прошу об одном: будьте внимательны, записывайте все", - обратился он к участникам форума.

Марина Соботюк, руководитель пресс-службы Министерства информационной политики Украины, поделилась своим опытом активного привлечения к работе министерства молодежи. Студенческий ресурс для анализа нормативных документов важен. "Мы при Министерстве создали студенческий совет - это 12 членов. Сейчас идет набор", - рассказала она. Марина Соботюк призвала активную молодежь к сотрудничеству. Она добавила, что они проводят общественно важные акции. В прошлом году организовали флеш-моб в поддержку Джамалы перед ее участием в песенном конкурсе.

"Форум - это первая практика для вас как дипломатов", - подытожил Юрий Стельмащук, директор Украинского дома как соорганизатор форума. б этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.