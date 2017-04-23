Италия назначила для украинцев гранты на обучение и научные исследования

23.04.2017, 13:16

Италия объявила для украинцев гранты на обучение и научные исследования в местных университетах.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на официальной странице в социальной сети Twitter, передают Українські Новини.

Размеры грантов и правила их получения в сообщении не уточняются. Ранее США выделили на бизнес-образование украинцев $4-5 млн.

Также сообщалось, что на финансирование образования с госбюджета-2017 выделят 85,1 млрд гривен. Об этом сообщают "Українські Новини".