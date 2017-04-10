Чехия планирует продолжить финансовую и экспертную поддержку Украины в сфере образования

10.04.2017, 16:23

Чешская Республика планирует продолжить финансовую и экспертную поддержку Украины, сейчас об этом идут переговоры, по результатам которых будет понятен объем и формат помощи. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула во время встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич сегодня, 10 апреля, в здании МОН.

"В течение последних лет у нас плодотворное сотрудничество в сфере образования. Очень важно, что Чехия предоставляет не только экспертную помощь, но и финансовую. Особенно мы благодарны за техническую помощь, которая в течение 2014-2016 годов составила около 22,5 млн. гривен. Значительные средства пошли на поддержку перемещенных университетов и сыграли важную роль в этом процессе", - отметила Лилия Гриневич.

Министр подчеркнула, что одним из приоритетов сотрудничества в дальнейшем МОН видит создание образовательной онлайн-платформы, где будут размещаться образовательные материалы для школьников и учителей с компетентностным компонентом обучения.

"Эта платформа должна сыграть ключевую роль в успешном проведении реформы Новая Украинская Школа. Кроме этого, она откроет доступ к качественным образовательным материалам для сельских детей и школьников с оккупированной территории. В масштабах страны средства на создание платформы - это не очень большая сумма, но реальное влияние этого инструмента на развитие образования трудно переоценить. Мы искренне надеемся, что наши чешские коллеги будут нашими партнерами в этом проекте", - подчеркнула министр.

Стороны договорились, что МОН проведет переговоры с Чешским агентством развития, через которое реализуются программы помощи Украине. Будут обсуждены возможности помощи со стороны Чехии и направления сотрудничества в сфере образования, приоритетные для Украины.

Министр также поздравила господина Радека Матулу с назначением Послом в Украине и отметила успехи Чехии в тестировании PISA, в рамках которого страна заняла 21-е место.

Инф. Министерство образования и науки Украины.