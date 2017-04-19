Постановление Правительства: Филиалы опорных школ могут выполнять функции не только начальной школы, но и детских садов

19.04.2017, 15:27

Филиалами опорных школ теперь могут быть учебно-воспитательные комплексы (УВК) - учреждения, объединяющие начальную школу и детский сад. Соответствующее постановление было принято сегодня, 19 апреля, на заседании Правительства.

"Часто филиалы опорных школ - это учреждения, у которых была снижена ступень после создания опорной школы. То есть раньше в помещении этого заведения могла полноценно функционировать старшая, базовая и начальная школа. После создания опорной школы в филиале осталась лишь начальная школа. Часто в таких заведениях есть свободные помещения, где можно открыть полноценный детский сад, но законодательством это не было урегулировано. Этим решением мы делаем шаг навстречу местным общинам и даем им возможность создавать в филиалах полноценные УВК", - отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Также постановление вносит некоторые изменения в определение опорной школы. В частности, к таким школам теперь могут относиться учреждения, не имеющие филиалов, но к ним осуществляется подвоз учащихся не менее чем из трех поселков, сел.

Документ принят с доработкой. МОН планирует подчеркнуть в постановлении важность повоза в опорные школы детей с особыми потребностями. Также Министерство будет сотрудничать с Правительственным уполномоченным по правам лиц с инвалидностью над обеспечением условий для подвоза учащихся с особыми потребностями в тех населенных пунктах, где это необходимо.

Напоминаем, что сейчас в Украине функционирует 178 опорных учебных заведений. С 2013-2014 до 2016-2017 учебных годов были реорганизованы с изменением ступени 485 учебных заведений, что соответствует политике МОН, согласно которой начальная школа должна быть как можно ближе к месту проживания ученика.

Инф. Пресс-службы Министерства образования и науки Украины.