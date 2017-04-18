В Николаеве из-за похолодания закроют школы

18.04.2017, 16:50

В Николаеве из-за похолодания 20 и 21 апреля дети не пойдут в школу, сообщила пресс-служба городского совета.

"С 20 по 21 апреля школьники пойдут на вынужденные каникулы - в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам в школах будет приостановлен учебно-воспитательный процесс", - говорится в сообщении.

Занятия обещают возобновить с понедельника, 24 апреля, добавили в горсовете.

По прогнозам синоптиков, в течение всей недели в Украине будет холодно. Об этом сообщает BBC Украинская служба.