В США покажут серию интервью с Путиным

02.05.2017, 11:40

Американский режиссер Оливер Стоун, чьи работы не раз вызывали острую полемику, подготовил серию редких интервью с Президентом России Владимиром Путиным, которые будут показаны одним из кабельных каналов США в июне.

"Интервью с Путиным" будут показаны в виде четырех документальных программ на телеканале Showtime, начиная с 12 июня.

Кабельная телесеть сравнивает программу Стоуна с редкими и уникальными беседами британского журналиста Дэвида Фроста с экс-президентом США Ричардом Никсоном в 1977 году.

В основу программы Стоуна положены около десятка его интервью с российским Президентом. Последнее интервью было записано в феврале, после того как Дональд Трамп вступил в должность Президента США.

В фильме будет затронуты темы предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов в США, роли Москвы в Сирии и Украине, а также отношений между Вашингтоном и Кремлем.

В рекламном ролике Стоун спрашивает Путина: "Зачем Россия взломала выборы?", а российский лидер ухмыляется в ответ.

"Если Владимир Путин действительно является большим врагом Соединенных Штатов, то, по крайней мере, мы должны попытаться понять его", - заявил Стоун, представляя свою программу. Об этом сообщает "Голос Америки".