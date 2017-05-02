02.05.2017, 11:42

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о химических атаках в Сирии. В нём описаны новые доказательства применения сирийской армией химического оружия.

Приглашенные правозащитниками эксперты изучили фотографии кратера на месте взрыва. По их мнению на город сбрасывались бомбы советского производства разработанные для применения с зарином. В докладе также приводятся опросы свидетелей химической атаки. Правозащитники заключают, что режим президента Сирии Башара Асада систематически применяет химическое оружие. Действия сирийских властей в организации назвали преступлениями против человечества.

По данным агентства France-Presse, Генеральная ассамблея ООН готовит специальную рабочую группу, которая составит досье военных преступлений в Сирии. Оно должно будет помочь международным органам правосудия собрать доказательства, чтобы привлечь виновных к судебной ответственности. Правительство в Дамаске осудило это решение, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о гибели десятков человек в городе Хан- Шейхуне провинции Идлиб. При атаке использовался нервно-паралитический газ. Повстанцы и западные страны возложили вину за нападение на правительственные войска Сирии. Провинция Идлиб остается одним из крупнейших опорных пунктов оппозиции.

7 апреля американские военные корабли нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе города Хомс. По данным США, именно оттуда вылетели сирийские самолёты, совершившие химическую атаку на Идлиб. Об этом сообщает "Радио Свобода".