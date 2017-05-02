Трамп и Путин планируют сегодня провести телефонный разговор

02.05.2017, 11:47

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным сегодня, 2 мая, сообщили в Белом доме.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил, что лидеры двух стран, вероятно, обсудят гражданскую войну в Сирии, где Москва поддерживает правительство президента Башара Асада, а США - повстанцев, пытающихся отстранить его от власти.

В апреле Трамп отдал приказ о нанесении воздушного удара по авиабазе в Сирии в ответ на химическую атаку против мирного населения, ответственность за которую он возложил на правительство Асада. В результате атаки с применением зарина погибли 90 человек.

Россия не согласна с тем, что ответственность за атаку несет сирийское правительство.

После ракетного удара Трамп заявил, что отношения США и Москвы, "возможно, находятся на самой нижней точке в истории".

Первый телефонный разговор двух лидеров состоялся 28 января после инаугурации Дональда Трампа. Тогда главы государств обсудили широкий круг проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом и торгово-экономические связи.

Еще одна беседа Трампа и Путина состоялась 4 апреля. Президент США позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт- Петербурге. Об этом сообщает "Голос Америки".