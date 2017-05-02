Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

02.05.2017, 11:48

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, если для этого возникнут "подходящие обстоятельства". Такое заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg.

После этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что в настоящее время условий для встречи лидеров США и КНДР нет.

На прошлой неделе государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности Вашингтона пойти на переговоры с Пхеньяном, если северокорейский режим сделает серьёзные шаги в сторону отмены своей ядерной программы.

Агентство Bloomberg отмечает, что за всё время пребывания у власти Ким Чен Ын никогда не встречался ни с одним из мировых лидеров. Дипломатических отношений с КНДР у Соединённых Штатов нет.

В апреле Северная Корея активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. В ответ США отправили ударную группу в акваторию к берегам Корейского полуострова. До конца этого года США развернут в Южной Корее систему противоракетной обороны. 29 апреля КНДР совершила неудачную попытку запуска баллистической ракеты, но ситуация вокруг ядерной программы Пхеньяна остаётся напряжённой. Об этом сообщает "Радио Свобода".