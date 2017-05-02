В Люксембурге умер советский детский писатель Анатолий Алексин

02.05.2017, 12:10

В Люксембурге 1 мая умер советский детский писатель Анатолий Алексин. Ему было 92 года. Об этом сообщил в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов.

Анатолий Алексин в 1993 году эмигрировал в Израиль, а последние несколько лет жил в Люксембурге. По словам Лиханова, он завещал похоронить себя в своем родном городе - Москве.

Первый сборник повестей Алексина "Тридцать один день" вышел в 1950 году. С 1955 года работал в журнале "Юность", был членом его редколлегии.

Среди наиболее известных произведений Алексина "А тем временем где-то...", "Мой брат играет на кларнете", "В стране вечных каникул", "Позавчера и послезавтра", "Действующие лица и исполнители" и "Безумная Евдокия". Многие из произведений писателя были экранизированы и поставлены на сцене.

Книги Анатолия Алексина изданы на 48 языках мира, их тираж превысил 120 миллионов экземпляров. Об этом сообщает "Радио Свобода".