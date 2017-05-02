Меркель летит к Путину в Сочи: позиция Германии в отношении России остается неизменной

02.05.2017, 12:21

Немецкие политики и эксперты не ожидают существенных результатов от предстоящих переговоров канцлера и президента России.

Когда канцлер ФРГ отправляется с зарубежным визитом, которому в Берлине придают особое значение, или Ангеле Меркель предстоят особенно сложные переговоры на каком-нибудь саммите, ее советники заранее проводят специальный брифинг для прессы. Журналистам в полуофициальной обстановке объясняют, какие цели стоят перед главой правительства, какие пункты повестки дня представляются особенно важными.

Перед предстоящей 2 мая однодневной поездкой канцлера в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным такого брифинга не было. Этот визит не считают в Берлине эпохальным, рассматривают, скорее, как дежурную поездку в рамках подготовки к июльскому саммиту группы G20, в которой в настоящее время председательствует Германия.

В эту группу входит и Саудовская Аравия, где Ангела Меркель с той же целью провела переговоры 30 апреля и 1 мая. Перед этой поездкой, кстати, брифинг для журналистов был.

Высокопоставленный источник в правительстве ФРГ рассказал, что основная цель Ангелы Меркель на встрече с Путиным - прощупать почву.

Она хочет выяснить отношение Москвы к тем положениям, которые Берлин, как организатор саммита G20, хотел бы зафиксировать в итоговом коммюнике. А коммюнике принимается с согласия всех участников двадцатки, при отсутствии возражений.

Ангела Меркель, объяснили, не уверена, что на саммите в июле российский президент поддержит некоторые инициативы Германии, в частности, направленные на противодействие отмыванию денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса. Но Путин, говорят в Берлине, только один из 20 лидеров, которые, как ожидаются, приедут на встречу в Гамбурге.

В первую очередь, как подготовку к саммиту G20 рассматривает поездку канцлера в Сочи и уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. Для него, однако, само собой разумеется, что на переговорах с Путиным будут затронуты и другие международные темы.

"Я имею в виду в первую очередь конфликт в Украине, вопрос о том, как быть дальше с Сирией, наверное, о Ливии и Йемене тоже зайдет речь, - сказал Эрлер. - Предполагаю, что и тема гражданского общества, внутриполитическое развитие в России, а также проблемы экономического сотрудничества также будут на повестке дня переговоров".

Впрочем, ни Эрлер, ни советники канцлера, ни немецкие эксперты не ожидают каких-либо радикальных положительных сдвигов в том, что касается, например, позиции России по конфликту на востоке Украины.

Берлин явно не намерен отказываться от морально-этической составляющей своей внешнеполитической доктрины, уважения к принципам международного права или идти на уступки Кремлю. Об этом свидетельствует, например, подчеркнуто резкая реакция официального Берлина на гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском. Ответственность за это трагическое происшествие, сказал Мартин Шефер из МИД ФРГ, лежит на сепаратистах, "а тем самым, и на тех, кто их поддерживает, а они сидят в Москве".

На последней перед поездкой Ангелы Меркель в Сочи правительственной пресс-конференции, проходившей 28 апреля официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт также подтвердил неизменность немецкой позиции. Он в очередной раз напомнил, что "германо-российские отношения остаются отягощенными двумя темами - противоречащей международному праву аннексией Крыма и значительной ролью России в дестабилизации ситуации на востоке Украины".

К этим двум может прибавиться третья. В Берлине подозревают, что российские спецслужбы попытаются оказать влияние на предвыборную кампанию в Германии с тем, чтобы снизить шансы Меркель вновь занять пост канцлера. "Дезинформация - большая политическая и очень эмоциональная тема, - говорит Штефан Майстер. - Люди спорят, насколько мощно способна Россия вмешаться в немецкую избирательную кампанию".

Гернот Эрлер называет абсолютно неприемлемым вмешательство во внутренние дела с помощью таких нелегальных методов, как прослушивание телефонных разговоров, электронный шпионаж или хакерские атаки. "Если будут предприняты попытки вмешаться, как это предположительно было сделано в американской президентской кампании, - заявил Эрлер, - то это будет сильным отягощением германо-российских отношений". Об этом сообщает Deutsche Welle.

