02.05.2017, 14:47

Конгресс Соединенных Штатов Америки выделит Украине в 2017 году 560 млн. долларов. Об этом сегодня, 2 мая, заявило посольство Украины в США со ссылкой на данные консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях, представленного в Конгрессе США.

Как говорится в сообщении дипломатического ведомства на странице в Facebook, "на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн. долларов. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) - не менее 238 млн. долларов".

Между тем, из опубликованного на странице Конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год следует, что помощь Украине составит 410,465 млн. долларов. При этом на военную помощь и поддержку политики безопасности Киеву будет предоставлено 85 млн. долларов. Об этом сообщает Deutsche Welle.