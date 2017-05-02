Северная Корея обвинила США в подготовке к ядерной войне

02.05.2017, 14:50

Северная Корея сегодня, 2 мая, обвинила США в том, что они толкают Корейский полуостров на грань ядерной войны.

Заявлению Пхеньяна предшествовали учебные полеты американских стратегических бомбардировщиков, которые проводились совместно с южнокорейскими и японскими ВВС, став очередной демонстрацией силы.

Два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer были развернуты на фоне усиления напряженности в связи с упорным стремлением Северной Кореи к созданию ядерного оружия и развитию ракетной программы.

Северная Корея заявила, что бомбардировщики провели "учения по атомной бомбардировке крупных объектов" на ее территории в период, когда Трамп и "другие американские поджигатели войны кричат о нанесении превентивного ядерного удара" по КНДР.

"Безрассудная военная провокация толкает ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны", - говорится в сообщении официального северокорейского информагентства ЦТАК, опубликованном сегодня. Об этом сообщает "Голос Америки".