Украинский сериал "Нюхач" стал доступным на международной платформе видеоконтента Netflix

03.05.2017, 13:51

Украинский детективный сериал "Нюхач" с 1 мая стал доступным для подписчиков международной платформы видеоконтента Netflix. Об этом сообщили в компании Film.ua, которая сняла сериал.

На Netflix доступны два сезона сериала со звуковыми дорожками на русском, польском и испанском и субтитрами на четырех языках (русский, польский, испанский, английский).

Третий сезон сериала "Нюхач" снимут в Украине и Эстонии.

В сентябре 2016 года сообщалось, что компания Netflix покажет украинский сериал "Слуга народа".

Стать подписчиками видеосервиса Netflix могут пользователи из всех стран и регионов мира, кроме Китая, Сирии, Северной Кореи и Крыма. Об этом сообщает ВВС Украина.