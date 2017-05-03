Грузия отказалась пускать из России байкеров клуба "Ночные волки"

03.05.2017, 13:56

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что российские мотоциклисты, в том числе из мотоклуба "Ночные волки", не приедут в дни годовщины Победы в войне. Грузинские пограничники без объяснения причин не пропускают через границу мотоциклистов из России.

Отвечая на критику соратников экс-президента Саакашвили о нежелании властей принять меры против "Ночных волков", Мгебришвили заявил, что МВД решило не пускать российских байкеров в страну.

"Успокойтесь, ночные волки в Грузию не приедут", - подчеркнул министр. Так он ответил на заявления лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" о планах россиян провести 9 мая в Тбилиси некие "шумные акции". Особенно неприемлемым оппозиционеры считают использование "Георгиевских ленточек" как "символа российской оккупации Грузии и других стран".

Начиная с 2 мая, грузинские информагентства сообщают об инцидентах на российско-грузинской границе близ КПП "Верхний Ларс", где грузинские пограничники без объяснения причин отказались пропустить российских мотоциклистов. Многие уже вернулись обратно во Владикавказ.

Грузинские байкеры предупредили, что 9 мая они не допустят в "Парке победы" никаких акций российских коллег с использованием "Георгиевской ленточки". Однако, столь непримиримо в Грузии настроены не все. Бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, назвав происходящее "ура-патриотизмом", отметила в своём заявлении, что "Георгиевская ленточка" это "символ победы над нацизмом не только русских, но и грузин". По мнению Бурджанадзе, российские байкеры ехали в Грузию для проведения "акций дружбы, а не вражды". Об этом сообщает "Радио Свобода".