Делегация сирийской оппозиции отказалась участвовать в переговорах в Астане

03.05.2017, 15:46

Делегация сирийской вооруженной оппозиции приостановила участие в переговорах по Сирии в Астане. В качестве причины она назвала непрекращающиеся бомбардировки мирного населения в Сирии.

"Мы удалились с совещания, так как даже на тот момент, когда мы сели за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, а также не было четкой повестки дня", - заявил член делегации Усама Абу Зейд сегодня, 3 мая. В то же время в делегации подчеркнули, что сирийская вооруженная оппозиция не прекращает, а лишь приостанавливает участие в "Астане-4".

"Делегация лишь приостановила, но не прекратила участие в переговорах. Это значит, что от диалога полностью мы не отказываемся", - сказал другой член делегации, Яхья аль-Ариди, добавив, что "участие в переговорах может быть возобновлено в случае нормализации военной обстановки и прекращения бомбардировок".

В свою очередь Усама Абу Зейд выразил заинтересованность во встрече в Астане с представителями ООН и США, но не на полях переговоров "Астана-4".

Между тем спецпредставитель ООН в Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ему ничего не известно о приостановке сирийской вооруженной оппозицией участия в переговорах в Астане. "Мы продолжаем переговоры и встречаемся со всеми", - заявил де Мистура.

Переговоры в Астане идут одновременно с переговорами по межсирийскому урегулированию под эгидой ООН в Женеве. Ни те, ни другие пока не привели к прорыву. С начала гражданской войны в Сирии почти шесть лет назад погибли свыше 320 тысяч человек, более половины населения страны стали беженцами. Об этом сообщает Deutsche Welle.