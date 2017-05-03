03.05.2017, 15:58

Организаторы Евровидения-2017 обнародовали имена членов международного жюри от каждой страны-участницы. Эта информация появилась на официальной странице конкурса в Украине.

От Украины оценки конкурсантам выставят поэт Юрий Рыбчинский, призер конкурса "Детское Евровидение-2013" София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

Голос жюри составляет 50% от общего результата голосования в конкурсе.

Традиционно, музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию, каждый из жюри выставит оценки в прямом эфире на спутниковом телеканале.

Каждый член жюри должен оценить участника, номер, вокал и песню. После их голосования Европейский вещательный союз получит баллы от жюри.

Рейтинг жюри, в сочетании с телеголосуванням, будет объявлен спикерами из каждой страны в ночь финала в прямом эфире.

В этом году система голосования останется такой же, как была и в прошлом. Поэтому жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга, чтобы показать зрителям, кто как проголосовал. Об этом сообщает Эсспресо TV.