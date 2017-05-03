В Киеве простились с украинским поэтом Борисом Олийныком

03.05.2017, 16:08

В Киеве сегодня, 3 мая, попрощались с украинским поэтом Борисом Олийныком. Панихида по умершему прошла в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры, после чего в клубе Кабинета министров состоялась церемония прощания, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Проститься с поэтом пришли члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, народные депутаты, известные деятели культуры и поклонники творчества Олийныка.

"Сегодня мы отдаем дань уважения личности, которая олицетворяет собой целую эпоху. Несмотря на сложные общественно-политические условия, которые сопровождали его на протяжении всей жизни, он все же смог сохранить себя как великого поэта, как личность, отстаивавшую свои собственные убеждения", - сказал во время церемонии прощания министр культуры Евгений Нищук.

Олийныка похоронили на столичном Байковом кладбище.

Поэт скончался 30 апреля 2017 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.