В Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана

03.05.2017, 16:55

В Сочи прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Перед началом встречи Путин заявил, что "восстановление внутриполитической ситуации в Турции создаст дополнительные возможности для развития российско-турецких отношений".

Путин поздравил Эрдогана с результатами недавно прошедшего в Турции референдума, по результатам которого президентские полномочия будут значительно расширены. 16 апреля в Турции прошел референдум по вводящим президентскую форму правления поправкам в конституцию.

Перед началом переговоров Эрдоган заявил, что "шаги, которые вместе предпримут Россия и Турция, изменят судьбу всего региона".

Эрдоган также назвал сотрудничество Турции и России по Сирии "очень продуктивным". "Вместе мы предприняли много шагов, которые возродили надежды на политическое решение", - сказал он.

"Преодоление кровопролития в Сирии в кратчайшие сроки и достижение политического решения путем сохранения территориальной целостности страны - это наши общие цели. Страны, которые имеют влияние на Сирию, должны теперь взять на себя ответственность", - заявил президент Турции.

Ранее в марте президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры в Москве с Путиным и призвал ускорить введение безвизового режима между двумя государствами. Президенты обсудили проблему урегулирования сирийского конфликта. Эрдоган заявил, что России и Турции необходимо предпринимать совместные усилия для прекращения кровопролития в Сирии.

Путин и Эрдоган отметили, что строительства газопровода "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую" на юге Турции "возвращаются в прежнее русло". Об этом сообщает "Радио Свобода".