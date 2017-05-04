ФБР: Руководство России продолжает вмешиваться во внутреннюю политику США

04.05.2017, 10:37

Директор ФБР США Джеймс Коми заявил, что руководство России продолжает вмешиваться в американскую внутреннюю политику.

Выступая 3 мая на слушаниях в комитете Сената по делам разведки, Коми подчеркнул, что Россия представляет собой "самую большую угрозу для любой страны на планете", учитывая её намерения и возможности.

3 мая госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что между Соединёнными Штатами и Россией практически не осталось доверия. Выступая 3 мая перед сотрудниками своего ведомства, Тиллерсон отметил, что речь идёт о нарушении Москвой договоров о контроле за стратегическими вооружениями и её политике в отношении Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".