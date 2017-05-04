Россия списала Киргизии 100% долга

04.05.2017, 10:59

Москва решила списать Киргизии долг на сумму $240 млн. Об этом говорится в проекте протокола к соглашению правительств обеих стран, опубликованном 3 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился подписать этот протокол по достижении договоренности с киргизской стороной.

В документе указано, что задолженность Бишкека перед Россией по состоянию на 30 марта 2017 года составляет $240 миллионов, и что 100% этой суммы будут списаны после подписания протокола и его вступления в силу. Списание задолженности производится в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики" и в стремлении "к дальнейшему расширению и углублению стратегического партнерства и союзнических отношений" между двумя странами, говорится далее.

В 2016 году Россия списала Киргизии долги на сумму $30 млн. В целом за последние 11 лет размер списанных Москвой долгов Киргизии превысил $703 млн.

В начале апреля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о списании долга Узбекистану в размере $865 млн. Об этом сообщает Deutsche Welle.