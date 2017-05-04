Геращенко: Переговоры в "нормандском формате" фактически приостановлены

04.05.2017, 15:05

"Нормандский формат" переговоров (Украина, Россия, Нимеччина, Франция) по решению конфликта в Донбассе фактически приостанавливает свою работу. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по конфликту в Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам приостановление работы формата связано с избирательными процессами в Германии и Франции. "Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса", - написала она.

По словам Геращенко в США "так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики".

"Путин все это использует, поэтому "нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат (Украина, Россия, ОБСЕ) производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии", - добавила она. Об этом сообщает "Украинская правда".