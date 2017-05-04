ЕВС: России и Украине грозит запрет на участие в "Евровидении" на 3 года

04.05.2017, 15:26

Европейский вещательный союз (ЕВС) грозит санкциями России и Украине за нарушения правил участия в конкурсе "Евровидение-2017". Об этом стало известно немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF.

По мнению руководящего комитета ЕВС, украинская сторона нарушила правила проведения конкурса, не допустив в страну участницу из России Юлию Самойлову. Обязанностью принимающей страны является допуск всех без исключения гостей конкурса, пояснил глава руководящего комитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг.

Российская же сторона отсутствовала на обязательных заседаниях по подготовке конкурса в Киеве, указал он.

В связи с этим обеим странам, входящим в ЕВС, грозит наказание в виде запрета на участие в конкурсе с 2018 по 2020 годы, денежного штрафа или вывода спонсорских акций, заявил глава руководящего комитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг.

Нарушения правил конкурса Россией и Украиной будут обсуждаться руководящим комитетом в рамках стандартной процедуры по завершении "Евровидения-2017" в мае, после чего будет принято соответствующее решение, сообщили в пресс-службе ЕВС. Предположительно вердикт в отношении двух стран будет вынесен 12 июня.

В апреле российский "Первый канал" решил не транслировать "Евровидение" в Киеве из-за отказа украинских властей допустить в страну для участия в конкурсе российскую певицу Юлию Самойлову. Он также отклонил предложения заменить участницу или обеспечить трансляцию ее выступления из Москвы. Украина запретила Самойловой въезд в страну на три года за ее несогласованное с Киевом посещение аннексированного РФ полуострова Крым. Об этом сообщает Deutsche Welle.