Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон безопасности в Сирии

04.05.2017, 16:30

Страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция - подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в ходе переговоров в Астане.

Церемония подписания меморандума прервалась криками представителей сирийской оппозиции, некоторые оппозиционеры покинули зал переговоров, но большая часть оппозиции осталась в зале.

Меморандум должен вступить в силу через месяц, рассказал замглавы МИД Ирана.

Документ предполагает создание четырех зон безопасности на территориях, которые контролируются сирийскими повстанцами на северо-западе провинции Идлиб, в некоторых частях провинции Хомс, а также в анклаве Восточная Гута рядом с Дамаском, сообщили ранее СМИ, ознакомившиеся с проектом меморандума.

Планируется, что внутри этих зон безопасности будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

Зоны безопасности будут окружены контрольно-пропускными пунктами, которые будут контролироваться представителями повстанцев и правительственных войск. В качестве наблюдателей там могут быть размещены и иностранные войска. Об этом сообщает ВВС.