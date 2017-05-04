Продан последний билет на финал Евровидения

04.05.2017, 16:48

Все билеты на финальное шоу Евровидения-2017, которое состоится 13 мая в 22:00, продано. Об этом сообщается на сайте Eurovision.ua.

Отмечается, что последнюю часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса, которая поступила в продажу 3 мая, раскупили за считанные часы.

Однако все желающие все еще имеют возможность увидеть вживую шоу Евровидение.

"На сайте официального билетного оператора песенного конкурса Concert.ua можно купить билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на все генеральные репетиции полуфиналов, как вечерние, так и дневные", - говорится в сообщении.

Кроме этого на сайте Concert.ua все еще продаются билеты на вечернюю и дневную репетиции финала. Об этом сообщает Эсспресо TV.