Россия закрыла для авиации США воздушное пространство над зонами деэскалации в Сирии

05.05.2017, 14:12

Россия закрыла воздушное пространство над будущими зонами деэскалации в Сирии для боевой авиации США и их союзников по коалиции. Соответствующий запрет не прописан в меморандуме о зонах деэскалации в Сирии, подписанном в Астане Россией, Турцией и Ираном, однако "полеты авиации над этими территориями прекращаются", - заявил спецпредставитель Президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сегодня, 5 мая, в Астане.

Он подчеркнул, что подписанты меморандума будут тщательно отслеживать все действия в этих зонах. "Работа авиации, особенно сил международной коалиции, не предусматривается абсолютно. С уведомления или без уведомления этот вопрос сейчас закрыт", - указал Лаврентьев.

Спецпредставитель российского президента сообщил, что "единственное, где может работать авиация международной коалиции, - это по объектам "Исламского государства", которые располагаются в районе Ракки, ряде населенных пунктов в районе Евфрата, Дейр эз-Зора и далее на иракской территории".

Россия со своей стороны отказалась полностью прекратить воздушные рейды в будущих зонах деэскалации в Сирии. Такие операции в принципе не предусмотрены, но они остаются возможными в крайнем случае. Об этом сообщает Deutsche Welle.