В Польше за три года осквернили 15 украинских памятников

05.05.2017, 14:33

За три года в Польше разрушили или осквернили 15 украинских памятников, в Украине - 4 польских, и все они восстановлены за счет украинской стороны, тогда как в Польше не восстановили ни один. Об этом сообщает Институт национальной памяти.

"Всего из 15 украинских памятников 3 было уничтожены, 5 повреждены и 7 облиты краской. Польская сторона не восстанавливает украинские памятные знаки, подвергшиеся осквернению. Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами", - рассказал начальник отдела учета и хранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

Из-за отсутствия надлежащей реакции польских властей на уничтожение украинских памятников УИНП приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

Таких польских мест памяти в Украине минимум 105, отметили в институте.

26 апреля на кладбище польского села Грушовичи вблизи Перемышля демонтировали памятник воинам УПА. Украина назвала такие действия откровенной провокацией в канун чествования 70-й годовщины преступной акции "Висла". Об этом сообщает ВВС Украина.